47-летний Илья Авербух рассказал, как ему помогает 26-летняя жена Елизавета Арзамасова

Серебряный призёр Олимпийских игр в танцах на льду, хореограф и продюсер Илья Авербух рассказал, как ему помогает его жена, актриса Елизавета Арзамасова. 47-летний Авербух и 26-летняя Арзамасова поженились в декабре 2020 года, в августе 2021 года у них родился сын Лев.

«Лиза помогает тем, что она меня бесконечно поддерживает. Сейчас очень сложный по работе период: «Ледниковый период», в котором я занят 24 часа. Сейчас ещё навалилась премьера и десять спектаклей.

Лиза всегда со мной, и сегодня пришла поддержать на премьеру (на спектакль «Анна Каренина». — Прим. «Чемпионата»). Это, наверное, самое дорогое, что может быть. Всегда говорит, что у меня всё получится, но и при этом деликатно оставляет мне пространство», — приводит слова Авербуха «Газета.ру».

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