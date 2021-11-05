Николь Делла Моника и Маттео Гуаризе решили завершить карьеру после сезона-2021/2022
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Итальянские фигуристы Николь Делла Моника и Маттео Гуаризе, выступающие в соревнованиях спортивных пар, решили завершить карьеру по окончании олимпийского сезона-2021/2022.
«Да, это будет наш последний сезон», — сказал Гуаризе в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Екатериной Ефимовой.
«Скажем так, я как женщина хотела бы создать семью и стать матерью. Не чувствую, что могу продолжать выступать ещё четыре года, потому что потом будет уже слишком поздно. Я готова, Маттео тоже готов закончить выступления в этом сезоне», — добавила Делла Моника.
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