Ирина Слуцкая объяснила, почему в женском катании нельзя повышать возрастной ценз

Двукратный призёр Олимпийских игр, бывшая российская фигуристка Ирина Слуцкая рассказала, почему, по её мнению, в женском одиночном катании нельзя повышать возрастной ценз. В настоящее время юным фигуристкам с 15 лет можно выступать во взрослых соревнованиях.
«Уверена, повышения возрастного ценза не будет. Почему мы должны лишать молодых фигуристок возможности бороться со старшими и давать выступать только после 17-18 лет, если они уже конкурентоспособны? Ведь тогда большой спорт действительно многое потеряет. Все зрелищные и интересные программы останутся в юниорском катании. Так что все рассуждения о возрастном цензе ничего пока под собой не имеют.
При этом решать о повышении ценза не нам. Есть ISU, который регулярно меняет правила, добавляет что-то новое или убирает. Мы же можем только наблюдать и повиноваться», — приводит слова Слуцкой «RT на русском».
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