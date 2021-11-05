Японский журналист: вопрос о золоте Олимпиады-2022 в женском катании снят

Японский журналист издания Number Web Тосими Орияма предположил, что россиянка Камила Валиева завоюет золото на зимней Олимпиаде-2022 в Пекине (Китай). Он остался впечатлён выступлением Валиевой на этапе Гран-при в Канаде, где Камила побила сразу два мировых рекорда: в произвольной программе и по сумме двух выступлений.
«Произвольная Камилы стала более совершенной во втором сезоне. Сложные переходы вкупе с мастерством катания позволяют набирать высокие баллы, но что действительно поражает, так это её способность действовать без ошибок. Я думаю, вопрос о золотой медали Пекина снят», — приводит слова журналиста Inoprosport.
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