Анна Щербакова рассказала, без чего не представляет свою жизнь

Чемпионка мира 2021 года в женском одиночном катании Анна Щербакова ответила на вопрос, что будет, если интернет исчезнет навсегда. По словам Щербаковой, она не представляет свою жизнь без интернета.

«Что будет? Катастрофа. Не могу представить жизнь без интернета. Так или иначе любой человек от этого зависим, очень сложно будет перестроиться», — сказала Щербакова в интервью Первому каналу.

Также Щербакова призналась, что в последний раз расплачивалась наличными ещё тогда, когда была маленькой.

«Сейчас всё через телефон. Я поняла, насколько полностью зависима от телефона, когда одна была на другом конце Москвы и мне нужно было заказать такси, доехать до дома. Я поняла, что разряжается телефон. А это расплатиться, такси… Всё в телефоне. И понимаешь, насколько от этого зависим. Он разрядится, ты не попросишь помощи», — добавила она.

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