Ирина Слуцкая сравнила Камилу Валиеву и Елизавету Туктамышеву

Двукратный призёр Олимпийских игр, бывшая российская фигуристка Ирина Слуцкая сравнила российских фигуристок Камилу Валиеву и Елизавету Туктамышеву. Валиевой 15 лет, Туктамышевой 24 года.

«Конечно, с одной стороны, нам хочется чаще видеть таких спортсменок, как Елизавета Туктамышева. Взрослое, зрелое, осмысленное катание. Однако не могу сказать, что Камила Валиева в чём-то уступает. Она тоже прекрасно интерпретирует программу. Естественно, в 15 или даже в 19 лет выступить намного проще, нежели в 25. Это касается как физической, так и психологической составляющей.

В юном возрасте откатаешь десять раз кряду произвольную программу — и не заметишь даже, а в 25 почувствуешь каждое лишнее движение. Понятно, разница есть, но это спорт. Он должен быть интересным, насыщенным и очень «вкусным» для привлечения внимания. Допустим, в сборную будут попадать девушки от 19 лет, которые будут выступать только из-за недопуска более молодых. Кому это будет интересно? Должны соревноваться сильнейшие», — приводит слова Слуцкой «RT на русском».

Следите за главными новостями фигурного катания в новом Telegram-канале «Ход коньком»! Аналитика, обзоры, инсайды от «Чемпионата». Подписывайтесь и будьте в курсе!