Майя Хромых: я должна сделать тройной аксель и 3 четверных прыжка в произвольной программе

Российская фигуристка Майя Хромых рассказала, какие цели перед собой ставит. По словам Хромых, она намерена попасть на Олимпиаду, для чего ей необходимо сделать тройной аксель и три четверных прыжка в произвольной программе.

«Мне кажется, это (завоевать медаль на Олимпиаде. — Прим. «Чемпионата») — цель любого спортсмена. Зачем этого стесняться? Я должна сделать тройной аксель и три четверных прыжка в произвольной программе. Тройной аксель в произвольной ещё в моих мечтах. Пока что тройного акселя нет, я над этим работаю», — рассказала Хромых в интервью Первому каналу.

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