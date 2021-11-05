Видео короткой программы Майи Хромых на этапе Гран-при в Турине

Появилось видео проката короткой программы россиянки Майи Хромых на третьем этапе Гран-при в Турине. По итогам первого дня соревнований подопечная Этери Тутберидзе заняла второе место. Она получила от судейской коллегии 72,04 балла.



Лидерство в соревнованиях захватила представительница Бельгии Луна Хендрикс, получившая за свой прокат 73,52 балла. Третье промежуточно место занимает россиянка Анна Щербакова (71,73 балла).

Видео можно посмотреть на сайте Первого канала. Права на видео принадлежат Первому каналу.

Напомним, от России на третьем этапе Гран-при участвуют:



Женщины: Майя Хромых, Софья Самодурова, Анна Щербакова.

Мужчины: Дмитрий Алиев, Пётр Гуменник, Михаил Коляда.

Танцевальные пары: Александра Степанова / Иван Букин.

Спортивные пары: Юлия Артемьева / Михаил Назарычев, Алина Пепелева / Роман Плешков.