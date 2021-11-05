Жулин: гарантирую, что первые два места на Гран-при Италии будут за нашими девочками

Тренер Александр Жулин подвёл итоги женской короткой программы на этапе Гран-при в Турине (Италия). Россиянки Майя Хромых и Анна Щербакова заняли второе и третье места соответственно. Промежуточное лидерство осталось за бельгийкой Луной Хендрикс.



«Короткую программу бы не рассматривал. Рад, что Хендрикс на первой строчке. Это говорит о развитии фигурного катания не только в России, но и в других странах. Но я гарантирую вам, что по итогам произвольной первые два места будут за нашими девочками.



Хромых шикарно откаталась, роскошно все сделала. Да и программа Щербаковой мне понравилась. Возможно, волновалась, но все начнётся завтра», — сказал Жулин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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