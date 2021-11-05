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Победная короткая программа Луны Хендрикс на этапе Гран-при в Турине. Видео

Победная короткая программа Луны Хендрикс на этапе Гран-при в Турине. Видео
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Появилось видео проката короткой программы бельгийки Луны Хендрикс на третьем этапе Гран-при в Турине. По итогам первого дня соревнований она является лидером — от судейской коллегии 22-летняя фигуристка получила 73,52 балла.

Второй результата показала россиянка Майя Хромых, получившая за свой прокат 72,04 балла. Третье промежуточное место занимает ещё одна представительница России Анна Щербакова (71,73 балла).

Видео можно посмотреть на сайте Первого канала. Права на видео принадлежат Первому каналу.

Напомним, от России на третьем этапе Гран-при участвуют:

Женщины: Майя Хромых, Софья Самодурова, Анна Щербакова.
Мужчины: Дмитрий Алиев, Пётр Гуменник, Михаил Коляда.
Танцевальные пары: Александра Степанова / Иван Букин.
Спортивные пары: Юлия Артемьева / Михаил Назарычев, Алина Пепелева / Роман Плешков.

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