Щербакова — об ошибке в короткой программе ГП: проблема не техническая, а в моей голове

Чемпионка мира Анна Щербакова прокомментировала ошибку в короткой программе на этапе Гран-при в Италии. По итогам прокатов всех фигуристок она заняла промежуточное третье место.
«Во-первых, хочу сказать, что я очень рада за Луну. Своим выступлением я была недовольна, потому что допустила грубую ошибку. Проблема была не техническая, а в моей голове. Этери Георгиевна сказала, что я слишком много думаю, ведь каскад уже настолько отработан на тренировках и я могу делать его из любого положения. Я сделала его много раз на разминке и перед прокатом, наверное, думала как сделать лучше, прыгнула двойной тулуп чтобы не остаться без каскада, неудачное было приземление.
Прекрасно помню как выступала здесь на Финале Гран-при, вспомнила свои ощущения тогда и сейчас, наверное, я сильно изменилась, стала увереннее, привыкла к соревнованиям. А ведь тогда всё было в новинку, я больше нервничала даже на обычных тренировках. Сейчас всё поспокойнее, плюс тут всё кажется знакомым и приятно вспоминать моменты с тех соревнований», — передаёт слова Щербаковой корреспондент «Чемпионата» Екатерина Ефимова.
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