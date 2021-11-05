Хендрикс — о победе в короткой программе на этапе ГП: чувствую себя странно
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Бельгийская фигуристка Луна Хендрикс прокомментировала победу в короткой программе на этапе Гран-при Италии. Промежуточное лидерство 22-летняя спортсменка захватила после того как судейская коллегия оценила её выступление в 73,52 балла.
«Чувствую себя немного странно. Я впервые выступаю в День рождения. Я хотела откататься чисто, насладиться Днём рождения. Приятно удивлена результатом, не ожидала такого. У меня было много травм и я была рада, что могла нормально тренироваться летом.
Я прочитаю все сообщения, которые я получила и сконцентрируюсь на подготовке к завтрашнему выступлению, а отмечать буду дома, когда вернусь», — передаёт слова Хендрикс корреспондент «Чемпионата» Екатерина Ефимова.
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