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Хендрикс — о победе в короткой программе на этапе ГП: чувствую себя странно

Хендрикс — о победе в короткой программе на этапе ГП: чувствую себя странно
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Бельгийская фигуристка Луна Хендрикс прокомментировала победу в короткой программе на этапе Гран-при Италии. Промежуточное лидерство 22-летняя спортсменка захватила после того как судейская коллегия оценила её выступление в 73,52 балла.

«Чувствую себя немного странно. Я впервые выступаю в День рождения. Я хотела откататься чисто, насладиться Днём рождения. Приятно удивлена результатом, не ожидала такого. У меня было много травм и я была рада, что могла нормально тренироваться летом.

Я прочитаю все сообщения, которые я получила и сконцентрируюсь на подготовке к завтрашнему выступлению, а отмечать буду дома, когда вернусь», — передаёт слова Хендрикс корреспондент «Чемпионата» Екатерина Ефимова.

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