Хромых: девиз «Майя может»? Может, это и не девиз, я не знаю… Говорят и говорят
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Фигуристка Майя Хромых рассказала о своём отношении к девизу болельщиков «Майя может».
«Если мне не изменяет память, первый раз я услышала фразу «Майя может» на финале Кубка России после проката произвольной программы. Этери Георгиевна сказала, что Майя может. И после этого эту фразу подхватили и это как-то пошло… Может быть, это не девиз, я не знаю… Говорят и говорят», — передаёт слова Хромых корреспондент «Чемпионата» Екатерина Ефимова.
В этот уик-энд в Турине проходит третий этап Гран-при по фигурному катанию. По итогам короткой программы в женской части соревнований Майя Хромых стала второй, уступив лишь бельгийке Луне Хендрикс. Третий результат показала ещё одна россиянка Анна Щербакова.
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