Хромых: девиз «Майя может»? Может, это и не девиз, я не знаю… Говорят и говорят

Фигуристка Майя Хромых рассказала о своём отношении к девизу болельщиков «Майя может».



«Если мне не изменяет память, первый раз я услышала фразу «Майя может» на финале Кубка России после проката произвольной программы. Этери Георгиевна сказала, что Майя может. И после этого эту фразу подхватили и это как-то пошло… Может быть, это не девиз, я не знаю… Говорят и говорят», — передаёт слова Хромых корреспондент «Чемпионата» Екатерина Ефимова.



В этот уик-энд в Турине проходит третий этап Гран-при по фигурному катанию. По итогам короткой программы в женской части соревнований Майя Хромых стала второй, уступив лишь бельгийке Луне Хендрикс. Третий результат показала ещё одна россиянка Анна Щербакова.