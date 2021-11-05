Пападакис и Сизерон выиграли ритм-танец на этапе ГП в Турине. Степанова и Букин — третьи

Французский дуэт Габриэлла Пападакис и Гийом Сизерон лидируют после ритм-танца на этапе Гран-при в Турине (Италия). За свой прокат они получили от судейской коллегии 87,45 балла.



Вторыми идут американцы Мэдисон Хаббелл и Захари Донохью (84,79), замыкают тройку представители России Александра Степанова и Иван Букин (81,47 балла).

3-й этап Гран-при. Турин.

Танцы на льду. Ритм-танец.



1. Габриэлла Пападакис / Гийом Сизерон (Франция) — 87,45

2. Мэдисон Хаббелл / Захари Донохью (США) — 84,79

3. Александра Степанова / Иван Букин (Россия) — 81,47.



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