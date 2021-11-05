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Пападакис и Сизерон выиграли ритм-танец на этапе ГП в Турине. Степанова и Букин — третьи

Пападакис и Сизерон выиграли ритм-танец на этапе ГП в Турине. Степанова и Букин — третьи
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Французский дуэт Габриэлла Пападакис и Гийом Сизерон лидируют после ритм-танца на этапе Гран-при в Турине (Италия). За свой прокат они получили от судейской коллегии 87,45 балла.

Вторыми идут американцы Мэдисон Хаббелл и Захари Донохью (84,79), замыкают тройку представители России Александра Степанова и Иван Букин (81,47 балла).

3-й этап Гран-при. Турин.
Танцы на льду. Ритм-танец.

1. Габриэлла Пападакис / Гийом Сизерон (Франция) — 87,45
2. Мэдисон Хаббелл / Захари Донохью (США) — 84,79
3. Александра Степанова / Иван Букин (Россия) — 81,47.

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Фигурное катание. Гран-при-2021/22. Этап 3, Турин, Италия
Танцы на льду. Ритм-танец
05 ноября 2021, пятница. 19:00 МСК
Окончено
1
Франция
87.45
2
США
84.79
3
Россия
81.47
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