Пападакис и Сизерон выиграли ритм-танец на этапе ГП в Турине. Степанова и Букин — третьи
Поделиться
Французский дуэт Габриэлла Пападакис и Гийом Сизерон лидируют после ритм-танца на этапе Гран-при в Турине (Италия). За свой прокат они получили от судейской коллегии 87,45 балла.
Вторыми идут американцы Мэдисон Хаббелл и Захари Донохью (84,79), замыкают тройку представители России Александра Степанова и Иван Букин (81,47 балла).
3-й этап Гран-при. Турин.
Танцы на льду. Ритм-танец.
1. Габриэлла Пападакис / Гийом Сизерон (Франция) — 87,45
2. Мэдисон Хаббелл / Захари Донохью (США) — 84,79
3. Александра Степанова / Иван Букин (Россия) — 81,47.
Следите за главными новостями фигурного катания в новом телеграм-канале «Ход коньком»! Аналитика, обзоры, инсайды от «Чемпионата». Подписывайтесь и будьте в курсе!
Фигурное катание. Гран-при-2021/22. Этап 3, Турин, Италия
Танцы на льду. Ритм-танец
05 ноября 2021, пятница. 19:00 МСК
Окончено
1
Франция
87.45
2
США
84.79
3
Россия
81.47
Комментарии
- 5 ноября 2021
-
21:18
-
20:51
-
20:30
-
20:07
-
19:43
-
19:35
-
19:26
-
19:03
-
19:00
-
18:56
-
18:51
-
18:43
-
18:34
-
17:22
-
15:30
-
13:29
-
13:23
-
12:59
-
12:36
-
12:10
-
12:06
-
11:18
-
11:14
-
10:00
-
09:37
-
09:33
-
09:28
-
09:22
-
07:46
-
07:39
- 4 ноября 2021
-
21:21
-
20:59
-
19:15
-
18:12
-
18:07
Партнерский контент