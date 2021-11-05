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Артемьева и Назарычев стали четвёртыми после короткой программы на этапе Гран-при в Турине

Артемьева и Назарычев стали четвёртыми после короткой программы на этапе Гран-при в Турине
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Китайский дуэт Вэньцзин Суй и Цун Хань лидируют после короткой программы среди спортивных пар на этапе Гран-при в Турине (Италия). За свой прокат они получили от судейской коллегии 80,07 балла.

На втором месте идёт другая китайская пара Чен Пен / Ян Цзинь (76,71), замыкают тройку представители Италии Николь Делла Моника и Маттео Гуаризе (65,12 балла).

Российская пара Юлия Артемьева / Михаил Назарычев показали четвёртый результат (61,90). Их соотечественники Алина Петелева и Роман Плешков стали седьмыми.

3-й этап Гран-при. Турин.
Спортивные пары. Короткая программа.

1. Вэньцзин Суй / Цун Хань (Китай) – 80,07
2. Чен Пен / Ян Цзинь (Китай) – 76,71
3. Николь Делла Моника / Маттео Гуаризе (Италия) – 65,12
4. Юлия Артемьева / Михаил Назарычев (Россия) – 61,90

7. Алина Пепелева / Роман Плешков (Россия) – 52,72.

Фигурное катание. Гран-при-2021/22. Этап 3, Турин, Италия
Спортивные пары. Короткая программа
05 ноября 2021, пятница. 20:45 МСК
Окончено
1
Китай
80.07
2
Китай
76.71
3
Италия
65.12

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