Артемьева и Назарычев стали четвёртыми после короткой программы на этапе Гран-при в Турине

Китайский дуэт Вэньцзин Суй и Цун Хань лидируют после короткой программы среди спортивных пар на этапе Гран-при в Турине (Италия). За свой прокат они получили от судейской коллегии 80,07 балла.

На втором месте идёт другая китайская пара Чен Пен / Ян Цзинь (76,71), замыкают тройку представители Италии Николь Делла Моника и Маттео Гуаризе (65,12 балла).

Российская пара Юлия Артемьева / Михаил Назарычев показали четвёртый результат (61,90). Их соотечественники Алина Петелева и Роман Плешков стали седьмыми.

3-й этап Гран-при. Турин.

Спортивные пары. Короткая программа.



1. Вэньцзин Суй / Цун Хань (Китай) – 80,07

2. Чен Пен / Ян Цзинь (Китай) – 76,71

3. Николь Делла Моника / Маттео Гуаризе (Италия) – 65,12

4. Юлия Артемьева / Михаил Назарычев (Россия) – 61,90

…

7. Алина Пепелева / Роман Плешков (Россия) – 52,72.

Следите за главными новостями фигурного катания в новом телеграм-канале «Ход коньком»! Аналитика, обзоры, инсайды от «Чемпионата». Подписывайтесь и будьте в курсе!