Артемьева и Назарычев стали четвёртыми после короткой программы на этапе Гран-при в Турине

Китайский дуэт Вэньцзин Суй и Цун Хань лидируют после короткой программы среди спортивных пар на этапе Гран-при в Турине (Италия). За свой прокат они получили от судейской коллегии 80,07 балла.
На втором месте идёт другая китайская пара Чен Пен / Ян Цзинь (76,71), замыкают тройку представители Италии Николь Делла Моника и Маттео Гуаризе (65,12 балла).
Российская пара Юлия Артемьева / Михаил Назарычев показали четвёртый результат (61,90). Их соотечественники Алина Петелева и Роман Плешков стали седьмыми.
3-й этап Гран-при. Турин.
Спортивные пары. Короткая программа.
1. Вэньцзин Суй / Цун Хань (Китай) – 80,07
2. Чен Пен / Ян Цзинь (Китай) – 76,71
3. Николь Делла Моника / Маттео Гуаризе (Италия) – 65,12
4. Юлия Артемьева / Михаил Назарычев (Россия) – 61,90
…
7. Алина Пепелева / Роман Плешков (Россия) – 52,72.
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