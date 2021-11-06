Костнер: потрясающе, что страсть Туктамышевой к фигурному катанию с годами только растёт

Известная итальянская фигуристка Каролина Костнер призналась, что её радуют успешные выступления россиянки Елизаветы Туктамышевой в последнее время.
«Я тренировалась вместе с Лизой у Алексея Мишина, и для меня видеть её успехи — особое удовольствие. Потрясающе, что её страсть к фигурному катанию с годами только растёт. Но это её путешествие, и только она знает, когда дойдёт до своей цели. Так что поддержим всех спортсменов, которые продолжают свои выступления, несмотря ни на что, борются и улучшают свои умения в любом возрасте», — сказала Костнер в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Екатериной Ефимовой.
Следите за главными новостями фигурного катания в новом телеграм-канале «Ход коньком»! Аналитика, обзоры, инсайды от «Чемпионата». Подписывайтесь и будьте в курсе!
- 6 ноября 2021
-
00:47
-
00:36
- 5 ноября 2021
-
23:56
-
23:42
-
23:20
-
22:58
-
22:05
-
21:18
-
20:51
-
20:30
-
20:07
-
19:43
-
19:35
-
19:26
-
19:03
-
19:00
-
18:56
-
18:51
-
18:43
-
18:34
-
17:22
-
15:30
-
13:29
-
13:23
-
12:59
-
12:36
-
12:10
-
12:06
-
11:18
-
11:14
-
10:00
-
09:37
-
09:33
-
09:28
-
09:22