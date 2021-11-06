Костнер: потрясающе, что страсть Туктамышевой к фигурному катанию с годами только растёт

Известная итальянская фигуристка Каролина Костнер призналась, что её радуют успешные выступления россиянки Елизаветы Туктамышевой в последнее время.

«Я тренировалась вместе с Лизой у Алексея Мишина, и для меня видеть её успехи — особое удовольствие. Потрясающе, что её страсть к фигурному катанию с годами только растёт. Но это её путешествие, и только она знает, когда дойдёт до своей цели. Так что поддержим всех спортсменов, которые продолжают свои выступления, несмотря ни на что, борются и улучшают свои умения в любом возрасте», — сказала Костнер в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Екатериной Ефимовой.

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