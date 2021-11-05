Гуменник: я не расстроен, я немного злой — все элементы пошли не так, как хотел

Российский фигурист Пётр Гуменник прокомментировал своё выступление в короткой программе на этапе Гран-при в Турине (Италия). 19-летний уроженец Санкт-Петербурга получил от судей оценку 76,81.



«Я не то, что расстроен, я немножко злой, потому что вроде прилагались усилия на всю программу… Но все элементы почти пошли у меня не так, как я хотел. Надеюсь, что злость мне поможет завтра лучше выступить», — сказал Гуменник во время онлайн-общения со СМИ.



Напомним, от России на третьем этапе Гран-при участвуют:



Женщины: Майя Хромых, Софья Самодурова, Анна Щербакова.

Мужчины: Дмитрий Алиев, Пётр Гуменник, Михаил Коляда.

Танцевальные пары: Александра Степанова / Иван Букин.

Спортивные пары: Юлия Артемьева / Михаил Назарычев, Алина Пепелева / Роман Плешков.