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Гуменник: я не расстроен, я немного злой — все элементы пошли не так, как хотел

Гуменник: я не расстроен, я немного злой — все элементы пошли не так, как хотел
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Российский фигурист Пётр Гуменник прокомментировал своё выступление в короткой программе на этапе Гран-при в Турине (Италия). 19-летний уроженец Санкт-Петербурга получил от судей оценку 76,81.

«Я не то, что расстроен, я немножко злой, потому что вроде прилагались усилия на всю программу… Но все элементы почти пошли у меня не так, как я хотел. Надеюсь, что злость мне поможет завтра лучше выступить», — сказал Гуменник во время онлайн-общения со СМИ.

Напомним, от России на третьем этапе Гран-при участвуют:

Женщины: Майя Хромых, Софья Самодурова, Анна Щербакова.
Мужчины: Дмитрий Алиев, Пётр Гуменник, Михаил Коляда.
Танцевальные пары: Александра Степанова / Иван Букин.
Спортивные пары: Юлия Артемьева / Михаил Назарычев, Алина Пепелева / Роман Плешков.

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