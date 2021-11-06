Алиев — о короткой программе на этапе Гран-при в Турине: мне очень обидно и стыдно

Чемпион Европы по фигурному катанию Дмитрий Алиев прокомментировал своё выступление в короткой программе на Гран-при Италии, за которое он получил 71,07 балла.



«У меня очень плохие чувства. Я сегодня подвёл в первую очередь себя самого, всех людей, которые со мной работают. Мне очень обидно и стыдно. Но я пытаюсь бороться.



Я должен был исполнить четверной тулуп в каскаде, поскольку с первого лутца упал. Но я просто сорвал прыжок, не сделал, не исполнил четверной прыжок. Причина? Даже не знаю. Это «бабочка» была, это была ошибка.



Сегодня нужно было рисковать. Сегодня очень многое проиграл. По завтра посмотрим по тренировке. У нас запланированный контент, мы всегда стараемся придерживаться того, что задумали на тренировках. Очень редко было, когда мы по ходу соревнований меняли контент», — сказал Алиев во время онлайн-общения со СМИ.