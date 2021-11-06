Туктамышева восхитилась прокатом Пападакис и Сизерона в ритм-танце на Гран-при в Турине

24-летняя российская фигуристка Елизавета Туктамышева с восхищением прокомментировала в «Твиттере» прокат французского дуэта Габриэлла Пападакис и Гийома Сизерона, которые лидируют после ритм-танца на этапе Гран-при в Турине (Италия).
«Можно вечно смотреть на три вещи: огонь, воду и как Габриэлла Пападакис и Гийом Сизерон катают короткий танец», — гласит пост Туктамышевой в «Твиттере».
За свой прокат Габриэлла Пападакис и Гийом Сизерон получили от судейской коллегии 87,45 балла. Вторыми идут американцы Мэдисон Хаббелл и Захари Донохью (84,79), замыкают тройку представители России Александра Степанова и Иван Букин (81,47 балла).
3-й этап Гран-при. Турин.
Танцы на льду. Ритм-танец.
1. Габриэлла Пападакис / Гийом Сизерон (Франция) — 87,45
2. Мэдисон Хаббелл / Захари Донохью (США) — 84,79
3. Александра Степанова / Иван Букин (Россия) — 81,47.
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