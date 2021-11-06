Луна Хендрикс назвала лучшую фигуристку России на данный момент

Бельгийская фигуристка Луна Хендрикс, обошедшая россиянок Майю Хромых и Анну Щербакову на третьем этапе серии Гран-при в Италии по результатам короткой программы, назвала лучшую фигуристку России на данный момент.

«В России у вас очень много фигуристок, и когда одна находится на вершине, на подходе уже другая, которая может быть лучше, потому что моложе. Поэтому карьеры могут обрываться очень быстро. Мне нравятся Щербакова и Валиева, у них такие программы, такие линии! Прекрасное скольжение, уверенные прыжки. Ну и, конечно, Елизавета Туктамышева! Она лучшая фигуристка на данный момент в России, она слышит музыку и чувствует её, а ещё и прыгает!» — сказала Хендрикс в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Екатериной Ефимовой.

Полное интервью Хендрикс доступно здесь.

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