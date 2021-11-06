Несовершеннолетняя российская фигуристка стала фигуранткой сексуального скандала в США

Несовершеннолетняя российская фигуристка, выступающая в парном катании, стала фигуранткой сексуального скандала в США, сообщает USA Today.
По информации издания, в сентябре 2020 года Американский центр безопасности спорта (U.S. Center for SafeSport) провёл операцию по вызволению 16-летней россиянки из дома скандального тренера сборной США Далайлы Саппенфилд в Колорадо-Спрингс. Одновременно с россиянкой в доме 50-летней Саппенфилд проживали ещё двое фигуристов, оба — мужчины старше 18 лет. После операции россиянку переселили, позднее она вернулась в Москву, где продолжает тренироваться.
Проживание несовершеннолетнего спортсмена в доме тренера является нарушением статьи справочного пособия USFS SafeSport. «Несовершеннолетний спортсмен ни при каких обстоятельствах не должен проживать в одном месте со взрослым участником, не являющимся родственником», — говорится в документе.
Саппенфилд отказалась давать комментарии по данному делу. Ранее центр безопасного спорта США запретил Саппенфилд вступать в какие-либо контакты с 12 фигуристами, а также тренировать других спортсменов без присмотра взрослых до завершения расследования. Отметим, что в 2008 году Далайла становилась тренером года по фигурному катанию в США.
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