Канадский хореограф оценил короткую программу Анны Щербаковой

Канадский хореограф Эшер Хилл оценил выступление россиянки Анны Щербаковой в короткой программе на третьем этапе серии Гран-при в Турине (Италия). По итогам соревнований подопечная Этери Тутберидзе стала третьей. Она получила от судейской коллегии 71,73 балла. Анна сделала ошибку на каскаде лутц-риттбергер. Лидерство захватила бельгийка Луна Хендрикс (73,52), второй идёт другая россиянка Майя Хромых (72,04).

«Щербакова выглядела очень напряжённой и вялой в Будапеште и совершенно очевидно, плохо слышала музыку, но мне нравится её короткая программа. Вы можете заметить зрелость в её внимании к деталям, связи с музыкой и аудиторией/судьями. А её разрезы платья на спине просто невероятные», — написал Хилл в своём «твиттере».

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