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Фигурное катание. Женщины, произвольная программа: прямая трансляция этапа Гран-при в Италии на Первом канале

Фигурное катание. Женщины, произвольная программа: прямая трансляция на Первом канале
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Сегодня, 6 ноября, на третьем этапе серии Гран-при в Турине (Италия) по фигурному катанию женщины представят произвольные программы. Соревнования начнутся в 17:00 мск, «Первый канал» начнёт прямую трансляцию в 17:30 мск.

Россию на турнире представляют Майя Хромых, Софья Самодурова и Анна Щербакова. По итогам короткой программы Хромых идёт на втором месте (72,04 балла), Щербакова – на третьем (71,73). Лидерство захватила бельгийская фигуристка Луна Хендрикс, получившая за свой прокат 73,52 балла. Самодурова занимает 9-ю позицию (58,68).

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