«Справилась на троечку». Самодурова оценила своё выступление в Италии

Чемпионка Европы по фигурному катанию Софья Самодурова оценила своё выступление на этапе Гран-при в Италии.

«Я очень рада, что смогла откататься очень эмоционально сегодня.



Справилась на троечку, наверное. В короткой программе были непонятные ошибки, зажатость во мне, я даже не привыкла так кататься. Когда Алексей Николаевич был на этапе Гран-при в Канаде мы делали много прокатов, все они были хорошие, никаких грубых ошибок, как вчера, не было. Для меня было досадно, что я вчера не прокатала как могу, просто потому что это были из-за глупости какие-то ошибки. Сегодня я доказала, что могу собираться после неудачной короткой программы. Но в целом, выступление оценю на троечку.



Приеду, буду тренироваться. Вообще по плану выступление на этапе Кубка России в Перми, потом Универсиада и, если отберусь, чемпионат России», — сказала Самодурова во время онлайн-общения со СМИ.