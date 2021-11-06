«Вышла и всем всё доказала». Траньков — о произвольной программе Щербаковой в Италии

Двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков прокомментировал прокат произвольной программы чемпионки мира Анны Щербаковой на этапе Гран-при в Италии. Щербакова не допустила ни одной ошибки, в том числе на четверном флипе, и показала личный рекорд 165,05.
«Браво, брависсимо! Молодец, Анюта. Вышла и всем всё доказала. Доказала, что вчера это была не ошибка, а конфуз. Блестящее катание. Кто-то не верил, что она исполняет четверной флип, — пожалуйста, посмотрите. Можете даже пересмотреть. Я точно это сделаю.
Сегодня она молодец. Это характеризует человека, чемпиона, великого спортсмена — когда ты в очень тяжёлой ситуации, когда залечиваешь травму и видишь победы подруг по сборной, проигрываешь стартовый турнир, короткую программу, но собираешься и выдаёшь то, что должен. Очень сильный характер, очень сильная психология», — сказал Траньков в эфире Первого канала.
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