Щербакова выиграла Гран-при Италии, у Хромых — серебро
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На этапе серии Гран-при в Италии завершились соревнования в женском одиночном катании. Победу одержала россиянка Анна Щербакова, которая в произвольном прокате исполнила четверной флип и получила оценки, превышающие личный рекорд – 165,05.
Второе место заняла ещё одна россиянка Майя Хромых, которая исполнила два четверных тулупа, но ошиблась на тройном риттбергере.
Бельгийка Луна Хендрикс впервые завоевала бронзу этапа Гран-при.
Фигурное катание. Этап Гран-при в Италии. Турин
Женщины
1. Анна Щербакова (Россия) – 236,78.
2. Майя Хромых (Россия) – 226,35
3. Луна Хендрикс (Бельгия) – 219,05.
4. Маи Михара (Япония) – 214,95
5. Сатоко Мияхара (Япония) – 209,57
6. Йелим Ким (Южная Корея) – 193,50.
7. Софья Самодурова (Россия) – 180,59.
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