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Щербакова выиграла Гран-при Италии, у Хромых — серебро

Щербакова выиграла Гран-при Италии, у Хромых — серебро
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На этапе серии Гран-при в Италии завершились соревнования в женском одиночном катании. Победу одержала россиянка Анна Щербакова, которая в произвольном прокате исполнила четверной флип и получила оценки, превышающие личный рекорд – 165,05.

Второе место заняла ещё одна россиянка Майя Хромых, которая исполнила два четверных тулупа, но ошиблась на тройном риттбергере.

Бельгийка Луна Хендрикс впервые завоевала бронзу этапа Гран-при.

Фигурное катание. Этап Гран-при в Италии. Турин
Женщины

1. Анна Щербакова (Россия) – 236,78.
2. Майя Хромых (Россия) – 226,35
3. Луна Хендрикс (Бельгия) – 219,05.
4. Маи Михара (Япония) – 214,95
5. Сатоко Мияхара (Япония) – 209,57
6. Йелим Ким (Южная Корея) – 193,50.
7. Софья Самодурова (Россия) – 180,59.

Фигурное катание. Гран-при-2021/22. Этап 3, Турин, Италия
Женщины. Произвольная программа
06 ноября 2021, суббота. 17:00 МСК
Окончено
1
Анна Щербакова
Россия
236.78
2
Майя Хромых
Россия
226.35
3
Луна Хендрикс
Бельгия
219.05
Комментарии
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