Щербакова выиграла Гран-при Италии, у Хромых — серебро

На этапе серии Гран-при в Италии завершились соревнования в женском одиночном катании. Победу одержала россиянка Анна Щербакова, которая в произвольном прокате исполнила четверной флип и получила оценки, превышающие личный рекорд – 165,05.

Второе место заняла ещё одна россиянка Майя Хромых, которая исполнила два четверных тулупа, но ошиблась на тройном риттбергере.

Бельгийка Луна Хендрикс впервые завоевала бронзу этапа Гран-при.

Фигурное катание. Этап Гран-при в Италии. Турин

Женщины

1. Анна Щербакова (Россия) – 236,78.

2. Майя Хромых (Россия) – 226,35

3. Луна Хендрикс (Бельгия) – 219,05.

4. Маи Михара (Япония) – 214,95

5. Сатоко Мияхара (Япония) – 209,57

6. Йелим Ким (Южная Корея) – 193,50.

7. Софья Самодурова (Россия) – 180,59.