Анна Щербакова: каждый спортсмен сталкивается с травмами
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Российская фигуристка Анна Щербакова после победы на этапе Гран-при в Италии рассказала о травмах, которые мешали ей готовиться к сезону.
В Турине Щербакова была только третьей после короткой программы, но в произвольном прокате исполнила четверной флип и фирменный каскад из тройных лутца и риттбергера, за что получила от судей баллы, превышающие личный рекорд, – 165,05.
«У меня были некоторые травмы, но это нормально, каждый спортсмен сталкивается с травмами. Но сейчас моё здоровье в порядке. Я работаю, тренируюсь без каких-либо проблем. Я счастлива, что смогла исполнить четверной в своей программе. Это была моя главная цель на этот турнир», — сказала Щербакова во время онлайн-общения с прессой.
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