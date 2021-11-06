Анна Щербакова: каждый спортсмен сталкивается с травмами

Российская фигуристка Анна Щербакова после победы на этапе Гран-при в Италии рассказала о травмах, которые мешали ей готовиться к сезону.

В Турине Щербакова была только третьей после короткой программы, но в произвольном прокате исполнила четверной флип и фирменный каскад из тройных лутца и риттбергера, за что получила от судей баллы, превышающие личный рекорд, – 165,05.

«У меня были некоторые травмы, но это нормально, каждый спортсмен сталкивается с травмами. Но сейчас моё здоровье в порядке. Я работаю, тренируюсь без каких-либо проблем. Я счастлива, что смогла исполнить четверной в своей программе. Это была моя главная цель на этот турнир», — сказала Щербакова во время онлайн-общения с прессой.