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Анна Щербакова объяснила, почему на Гран-при Италии исполнила только один четверной прыжок

Анна Щербакова объяснила, почему на Гран-при Италии исполнила только один четверной прыжок
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Чемпионка мира Анна Щербакова объяснила, почему исполняла на этапе Гран-при в Италии один четверной прыжок — флип.

В Турине Щербакова была только третьей после короткой программы, но за произвольный прокат получила от судей баллы, превышающие личный рекорд, – 165,05 – и выиграла турнир.

«На тренировках в «Хрустальном» я накатывала вариант с четверным флипом, который здесь и показала. Но, приехав сюда, у меня был такой прилив в тренировках, хорошо пошли четверные, флип получался стабильно и без проблем, практически без ошибок. Также были хорошие попытки лутца, на шестиминутной разминке я сделала лутц. Аппетит приходит во время еды и здесь, тренируясь, мне уже хотелось больше четверных. Я думала, что не буду удовлетворена прокатом с одним флипом, и хотелось попробовать лутц. Но тренеры в последний момент отговорили, сказали, что надо сначала показать уверенный флип и дальше уже двигаться вперёд», — сказала Щербакова во время онлайн-общения со СМИ.

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