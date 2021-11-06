Анна Щербакова объяснила, почему на Гран-при Италии исполнила только один четверной прыжок

Чемпионка мира Анна Щербакова объяснила, почему исполняла на этапе Гран-при в Италии один четверной прыжок — флип.
В Турине Щербакова была только третьей после короткой программы, но за произвольный прокат получила от судей баллы, превышающие личный рекорд, – 165,05 – и выиграла турнир.
«На тренировках в «Хрустальном» я накатывала вариант с четверным флипом, который здесь и показала. Но, приехав сюда, у меня был такой прилив в тренировках, хорошо пошли четверные, флип получался стабильно и без проблем, практически без ошибок. Также были хорошие попытки лутца, на шестиминутной разминке я сделала лутц. Аппетит приходит во время еды и здесь, тренируясь, мне уже хотелось больше четверных. Я думала, что не буду удовлетворена прокатом с одним флипом, и хотелось попробовать лутц. Но тренеры в последний момент отговорили, сказали, что надо сначала показать уверенный флип и дальше уже двигаться вперёд», — сказала Щербакова во время онлайн-общения со СМИ.
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