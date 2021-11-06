Майя Хромых: второе место — это неплохо, но в дальнейшем буду стремиться к победе

Российская фигуристка Майя Хромых объяснила ошибки в произвольной программе на этапе Гран-при в Италии, где она заняла второе место.
В произвольной программе Хромых чисто исполнила два четверных тулупа, но допустила ошибку на тройном риттбергере. На дебютном для неё этапе серии Гран-при Майя заняла второе место, уступив только соотечественнице – чемпионке мира Анне Щербаковой.
«Вроде бы прокатом довольна, а вроде бы и нет, потому что сорвала риттбергер, сделала не очень хорошо дорожку. Не могу сказать, что расслабилась после исполнения двух четверных. На риттбергере просто отпустила себя на заходе.
Этой мой первый этап Гран-при, второе место на нём – это неплохо. Но в дальнейшем буду стремиться к победе», — сказала Хромых во время онлайн-общения со СМИ.
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