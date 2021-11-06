Канадский хореограф: Щербакова доказала, почему она чемпионка мира
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Канадский хореограф Эшер Хилл оценил выступление россиянки Анны Щербаковой в произвольной программе на третьем этапе серии Гран-при в Турине (Италия).
В Турине Щербакова была только третьей после короткой программы, но в произвольном прокате исполнила четверной флип и фирменный каскад из тройных лутца и риттбергера, за что получила от судей баллы, превышающие личный рекорд – 165,05 – и выиграла соревнования.
«Щербакова доказала, почему она чемпионка мира. Обе её дорожки в этом сезоне — одни из моих любимых. Огромный рост с точки зрения интерпретации и скольжения. И новый личный рекорд! Браво», — написал Хилл на своей странице в «Твиттере».
Второе место заняла ещё одна россиянка Майя Хромых, третьей стала – бельгийка Луна Хендрикс.
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