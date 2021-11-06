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Канадская фигуристка: у Щербаковой были недокруты. К сожалению, судьи их не заметили

Канадская фигуристка: у Щербаковой были недокруты. К сожалению, судьи их не заметили
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Олимпийская чемпионка в команде, двукратная чемпионка мира в парном катании канадская фигуристка Меган Дюамель высказалась о выступлении чемпионки мира Анны Щербаковой в произвольной программе на этапе серии Гран-при в Италии.

В Турине Щербакова была только третьей после короткой программы, но в произвольном прокате исполнила четверной флип и фирменный каскад из тройных лутца и риттбергера, за что получила от судей баллы, превышающие личный рекорд – 165,05 – и выиграла соревнования.

«Думаю, там было несколько недокрутов. Каскад лутц – риттбергер и четверной. К сожалению, судьи их не заметили», — написала Дюамель на своей странице в «Твиттере».

Второе место заняла ещё одна россиянка Майя Хромых, третьей стала – бельгийка Луна Хендрикс.

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