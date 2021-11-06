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Жулин: Щербаковой уверенность никогда не была нужна

Жулин: Щербаковой уверенность никогда не была нужна
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Тренер Александр Жулин прокомментировал выступление российской фигуристки Анны Щербаковой в произвольной программе на этапе Гран-при в Италии. Чемпионка мира завоевала золото в Турине с личным рекордом.

«Щербаковой уверенность никогда не была нужна. Она у неё всегда присутствовала. Анна — одна из самых уверенных фигуристок. Вчерашняя её помарка связана с тем, что она долго не выступала. В целом, блистательное катание и программа. Очень нравится, как она показывает образ. Хромых тоже была великолепна, но до Щербаковой не хватило.

Программа «Мастер и Маргарита» очень нравится. Программа выглядит очень осмысленной и не похожей на другие. Смена образа во время выступления также выглядит очень эффектно.

Майя допустила ошибку из-за неопытности и большого груза ответственности. Она справилась с волнением и больше она такой ошибки не допустит. Даже если бы Майя не допустила ошибку, то она всё равно не победила бы Щербакову», — сказал Жулин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Платоном Прохоровым.

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