Канадская журналистка: Щербакова вернулась с удвоенной силой

Журналистка из Канады Беверли Смит высказала мнение о выступлении российской фигуристки Анны Щербаковой в произвольной программе на этапе Гран-при в Италии.

В Турине Щербакова была только третьей после короткой программы, но в произвольном прокате исполнила четверной флип и фирменный каскад из тройных лутца и риттбергера, за что получила от судей баллы, превышающие личный рекорд, – 165,05 – и выиграла соревнования.

«Чемпионка мира Анна Щербакова блестяще выступила в произвольной. Четверной флип? Так плотно и идеально. Поразмыслив после короткой программы, она вернулась с удвоенной силой», — написала Смит на своей странице в «Твиттере».

Второе место заняла ещё одна россиянка Майя Хромых, третьей стала бельгийка Луна Хендрикс.