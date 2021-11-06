Степанова и Букин завоевали бронзу этапа Гран-при в Италии в танцах на льду

На третьем этапе серии Гран-при по фигурному катанию в Турине (Италия) завершились соревнования в танцах на льду.
Французский дуэт Габриэлла Пападакис и Гийом Сизерон одержал победу, выиграв как ритмический, так и произвольный танец.
На второе место судьи поставили американцев Мэдисона Хаббелла и Захари Донохью.
Бронзовыми призёрами стали представители России Александра Степанова и Иван Букин, для которых это был первый старт в сезоне. Контрольные прокаты и все предыдущие соревнования Степанова и Букин пропустили, не успев восстановиться после болезни.
Фигурное катание. Этап Гран-при в Италии. Турин
Танцы на льду
1. Габриэлла Пападакис / Гийом Сизерон (Франция) — 220,06
2. Мэдисон Хаббелл / Захари Донохью (США) — 207,90
3. Александра Степанова / Иван Букин (Россия) — 202,18.
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