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Степанова и Букин завоевали бронзу этапа Гран-при в Италии в танцах на льду

Степанова и Букин завоевали бронзу этапа Гран-при в Италии в танцах на льду
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На третьем этапе серии Гран-при по фигурному катанию в Турине (Италия) завершились соревнования в танцах на льду.

Французский дуэт Габриэлла Пападакис и Гийом Сизерон одержал победу, выиграв как ритмический, так и произвольный танец.

На второе место судьи поставили американцев Мэдисона Хаббелла и Захари Донохью.

Бронзовыми призёрами стали представители России Александра Степанова и Иван Букин, для которых это был первый старт в сезоне. Контрольные прокаты и все предыдущие соревнования Степанова и Букин пропустили, не успев восстановиться после болезни.

Фигурное катание. Этап Гран-при в Италии. Турин
Танцы на льду

1. Габриэлла Пападакис / Гийом Сизерон (Франция) — 220,06
2. Мэдисон Хаббелл / Захари Донохью (США) — 207,90
3. Александра Степанова / Иван Букин (Россия) — 202,18.

Фигурное катание. Гран-при-2021/22. Этап 3, Турин, Италия
Танцы на льду. Произвольный танец
06 ноября 2021, суббота. 19:10 МСК
Окончено
1
Франция
220.06
2
США
207.90
3
Россия
202.18
Комментарии
Новости. Фигурное катание
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