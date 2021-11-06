Победный прокат Анны Щербаковой на этапе Гран-при в Италии. Видео
Поделиться
Чемпионка мира в женском одиночном катании российская фигуристка Анна Щербакова одержала победу на третьем этапе серии Гран-при в Италии.
В Турине Щербакова была только третьей после первого дня соревнований – вместо фирменного каскада Анна прыгнула каскад тройной лутц – двойной тулуп. Но в произвольной программе «Мастер и Маргарита» исполнила четверной флип и каскад из тройных лутца и риттбергера, за что получила от судей баллы, превышающие личный рекорд – 165,05 – и выиграла соревнования. Добавим, что также в произвольном прокате Анна исполнила каскады тройной флип-тройной тулуп, тройной флип-ойлер-тройной сальхов, тройной лутц и два двойных акселя.
Видео можно посмотреть на сайте Первого канала. Права на видео принадлежат Первому каналу.
Комментарии
- 6 ноября 2021
-
21:40
-
21:20
-
21:01
-
20:49
-
20:35
-
20:15
-
20:10
-
19:55
-
19:39
-
19:30
-
19:18
-
19:12
-
19:04
-
18:52
-
18:44
-
18:22
-
18:04
-
17:13
-
15:05
-
14:52
-
12:45
-
12:14
-
11:24
-
10:50
-
03:45
-
00:47
-
00:36
- 5 ноября 2021
-
23:56
-
23:42
-
23:20
-
22:58
-
22:05
-
21:18
-
20:51
-
20:30
Партнерский контент