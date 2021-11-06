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Победный прокат Анны Щербаковой на этапе Гран-при в Италии. Видео

Победный прокат Анны Щербаковой на этапе Гран-при в Италии. Видео
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Чемпионка мира в женском одиночном катании российская фигуристка Анна Щербакова одержала победу на третьем этапе серии Гран-при в Италии.

В Турине Щербакова была только третьей после первого дня соревнований – вместо фирменного каскада Анна прыгнула каскад тройной лутц – двойной тулуп. Но в произвольной программе «Мастер и Маргарита» исполнила четверной флип и каскад из тройных лутца и риттбергера, за что получила от судей баллы, превышающие личный рекорд – 165,05 – и выиграла соревнования. Добавим, что также в произвольном прокате Анна исполнила каскады тройной флип-тройной тулуп, тройной флип-ойлер-тройной сальхов, тройной лутц и два двойных акселя.

Видео можно посмотреть на сайте Первого канала. Права на видео принадлежат Первому каналу.

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