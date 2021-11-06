Серебряный дебют Майи Хромых на этапе серии Гран-при. Видео

15-летняя российская фигуристка Майя Хромых завоевала серебряную медаль на своём дебютном этапе серии Гран-при среди взрослых.

В произвольной программе на третьем этапе Гран-при в Турине (Италия) Хромых чисто исполнила два четверных тулупа (сольный и в каскаде), а единственную ошибку допустила на выезде с тройного риттбергера. За свой прокат Майя получила 154,31 балла – это новый личный рекорд спортсменки.

Также в произвольной программе Хромых исполнила каскады тройной лутц-тройной тулуп и тройной флип-ойлер-тройной сальхов, сольные тройной лутц и двойной аксель.

По сумме двух программ Майя уступила только соотечественнице – чемпионке мира Анне Щербаковой.

Видео можно посмотреть на сайте Первого канала. Права на видео принадлежат Первому каналу.