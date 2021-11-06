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Орсер: Медведева была настоящей чемпионкой, лидером и вдохновляющим примером

Орсер: Медведева была настоящей чемпионкой, лидером и вдохновляющим примером
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Тренер Брайан Орсер вспомнил о работе с двукратной чемпионкой мира Евгенией Медведевой.

Сотрудничество прекратилось из-за пандемии коронавируса. Россиянка уехала на шоу в Японию и вернуться в Канаду уже не смогла. Из-за болезни и травмы Евгения с тех пор не выступала.

«Я помню, как сопровождал её на Гран-при России осенью 2019 года, на её последнем полноценном турнире. Тогда, по моему мнению и по мнению многих специалистов, она исполнила своё лучшее выступление за всю карьеру. В молодом возрасте она столько сделала для фигурного катания. И продолжает делать. Я так горжусь ею. Слежу за ней в «Инстаграме», она очень занята, пишет столько сообщений. Я рад, что она счастлива и делает то, что ей нравится.

Она была лидером и вдохновляющим примером для всех этих девочек. Она была чемпионкой, настоящей чемпионкой. Когда она попала к нам, она хотела создать новый стиль и продолжать кататься, она хотела стать сильнее. Думаю, наш совместный опыт был очень хорошим и что большего она сделать уже не могла», — сказал Орсер в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Екатериной Ефимовой.

«Сделать больше Медведева уже не могла». Орсер гордится своей бывшей ученицей из России «Сделать больше Медведева уже не могла». Орсер гордится своей бывшей ученицей из России
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