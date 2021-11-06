Дмитрий Алиев: признаю, что потерпел поражение сегодня

Чемпион Европы по фигурному катанию Дмитрий Алиев прокомментировал своё выступление на этапе Гран-при в Италии.
По итогам сорванной короткой программы Алиев был десятым, а в произвольной упал с единственного четверного прыжка – лутца, а также ошибся при исполнении каскада из двух тройных тулупов.
«Было технически трудно. Эмоционально намного спокойнее, чем вчера, но осадок остался. Неприятный турнир, коробящий меня внутри. Но я не останавливаюсь, не собираюсь этого делать.
Есть причины, почему я в такой форме. Открыто и публично не хочется о них говорить. Я признаю просто то, что я потерпел поражение сегодня. Скажу, что я не думал, что столкнусь с такой ситуацией, как сейчас у меня. Не назову это криминалом, но просто выбивает из колеи меня. Мне очень стыдно, что коллектив, который со мной работает, видит меня такого. Но, с другой стороны, я им благодарен за то, что они мне помогают, поддерживают», — сказал Алиев во время онлайн-общения со СМИ.
- 7 ноября 2021
-
00:41
-
00:29
- 6 ноября 2021
-
23:47
-
23:38
-
23:33
-
23:28
-
23:06
-
22:48
-
22:30
-
21:40
-
21:20
-
21:01
-
20:49
-
20:35
-
20:15
-
20:10
-
19:55
-
19:39
-
19:30
-
19:18
-
19:12
-
19:04
-
18:52
-
18:44
-
18:22
-
18:04
-
17:13
-
15:05
-
14:52
-
12:45
-
12:14
-
11:24
-
10:50
-
03:45
-
00:47