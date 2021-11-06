Дмитрий Алиев: признаю, что потерпел поражение сегодня

Чемпион Европы по фигурному катанию Дмитрий Алиев прокомментировал своё выступление на этапе Гран-при в Италии.

По итогам сорванной короткой программы Алиев был десятым, а в произвольной упал с единственного четверного прыжка – лутца, а также ошибся при исполнении каскада из двух тройных тулупов.



«Было технически трудно. Эмоционально намного спокойнее, чем вчера, но осадок остался. Неприятный турнир, коробящий меня внутри. Но я не останавливаюсь, не собираюсь этого делать.



Есть причины, почему я в такой форме. Открыто и публично не хочется о них говорить. Я признаю просто то, что я потерпел поражение сегодня. Скажу, что я не думал, что столкнусь с такой ситуацией, как сейчас у меня. Не назову это криминалом, но просто выбивает из колеи меня. Мне очень стыдно, что коллектив, который со мной работает, видит меня такого. Но, с другой стороны, я им благодарен за то, что они мне помогают, поддерживают», — сказал Алиев во время онлайн-общения со СМИ.