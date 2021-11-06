Орсер: Туктамышева обязана быть в олимпийской команде в Пекине

Тренер Брайан Орсер рассказал, кто из ныне соревнующихся фигуристок производит на него наибольшее впечатление.

«Все девочки Этери производят на меня впечатление. Каждая по своей причине. Камила Валиева на прошлой неделе была невероятна. В прошлом году мне понравилась ещё Луна Хендрикс и австрийская фигуристка (Ольга Микутина. – Прим. «Чемпионата»). Мне нравится их катание, это хорошо для нашего спорта.



Лиза Туктамышева даёт надежду всем фигуристкам планеты. Потому что она продолжает совершенствоваться, несмотря на то, что уже не юная девочка, а молодая женщина. Напишите, что она мне больше всех нравится, что она лучше всех! Её работа с Алексеем Мишиным — невероятна, я от всего сердца желаю ей попасть на Олимпиаду в Пекине. Она обязана быть в олимпийской команде в Пекине. Очень надеюсь её там увидеть, это было бы прекрасно для всего мирового фигурного катания», — сказал Орсер в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Екатериной Ефимовой.