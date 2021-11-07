Ирина Слуцкая оценила прокаты российских фигуристок на Гран-при Италии

Двукратный призёр Олимпийских игр, двукратная чемпионка мра Ирина Слуцкая оценила выступление российских фигуристок на этапе Гран-при в Италии.
Напомним, победу одержала Анна Щербакова, второй стала Майя Хромых, Софья Самодурова заняла седьмое место.
«Софья Самодурова. Пусть будет жёстко, но не понравилось. Притом, что я очень люблю Софью. Но в её выступлении были недокруты, ошибки, повисшие руки. Программа не просматривается. Есть над чем поработать.
Майя Хромых. Красотка. Исполнила два тулупа в 4 оборота. Была странная ошибка на риттбергере… я думаю, что Майя сама не поняла, что произошло. В любом случае это была заявка на высокие результаты в сезоне.
Анна Щербакова. Мои поздравления! Надеюсь, все травмы Ани позади. Красивое катание, 4-й флип, коронный каскад 3+3 лутц-риттбергер, который вчера не удался. Уверенное, без зазубринки катание. Мне понравилось.
Друзья, что вы думаете про Анину программу? Если честно, мне в том году понравилась больше», — написала Слуцкая на своей странице в «Инстаграме».
Фото можно посмотреть на странице Ирины Слуцкой в «Инстаграме».
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