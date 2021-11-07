Коляда оценил программу Брауна, поставленную под ту же музыку, что и у него

Российский фигурист Михаил Коляда оценил программу американца Джейсона Брауна «Список Шиндлера», поставленную под ту же музыку, что и у него.
«Я посмотрел программу Джейсона, мне, в общем-то, всё понравилось. Насчёт себя могу сказать, что в каждую программу я вкладываю частичку своей души и пытаюсь интерпретировать её по-своему. Естественно, да, каждый человек может для себя что-то увидеть и почувствовать. Но то, что я конкретно вкладываю в эту программу, пусть останется секретом», — передаёт слова Коляды корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.
Напомним, Коляда занял второе место на Гран-при Италии. Победителем Гран-при стал японец Юма Кагияма. Третье место занял Даниэль Грассль (Италия). Россияне Пётр Гуменник и Дмитрий Алиев заняли восьмое и девятое место соответственно.
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