Коляда: моя супруга мне не тренер и на темы фигурного катания мы общаемся очень мало

Российский фигурист Михаил Коляда ответил на вопрос, помогает ли ему жена настраиваться на прокаты.

«Я вам так скажу, моя супруга мне не тренер и на темы фигурного катания мы общаемся очень мало. Всё, что касается настроя на соревнования, я делаю сам», — передаёт слова Коляды корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.

Напомним, Коляда занял второе место на Гран-при Италии. В произвольной программе россиянин чисто исполнил каскад из четверного и тройного тулупов, а вот приземления с сольных четверных сальхова и тулупа, а также тройного риттбергера не получились.

Победителем Гран-при стал японец Юма Кагияма. Третье место занял Даниэль Грассль (Италия). Россияне Пётр Гуменник и Дмитрий Алиев заняли восьмое и девятое место соответственно.