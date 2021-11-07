«Она заслужила десятки за связки и хореографию». Уивер — об оценках Мияхары на Гран-при

Трёхкратный призёр в танцах на льду канадская фигуристка Кейтлин Уивер отреагировала на оценки японки Сатоко Мияхары за компоненты в произвольной программе на этапе Гран-при Италии.
«Стою в гостиной со слезами на глазах по Сатоко Мияхаре. Вот каким может быть катание… Трансцендентным. Молюсь богу, чтобы это было вознаграждено.
Она заслужила десятки за связки и хореографию. Я просто качаю головой. Теперь попробуйте рассказать мне, как эти элементы можно сделать ещё лучше», — написала Уивер у себя в твиттер-аккаунте.
Напомним, Мияхара за прокат в произвольной программе получила 138,72 балла. 70,14 баллов были набраны за компоненты. На Гран-при она расположилась на пятой строчке.
На этапе серии Гран-при в Италии победу одержала россиянка Анна Щербакова, которая в произвольном прокате исполнила четверной флип и получила оценки, превышающие личный рекорд – 165,05.
Второе место заняла ещё одна россиянка Майя Хромых, которая исполнила два четверных тулупа, но ошиблась на тройном риттбергере.
Бельгийка Луна Хендрикс впервые завоевала бронзу этапа Гран-при.
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