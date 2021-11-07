Анна Щербакова обошла Александру Трусову в общем зачёте Гран-при по фигурному катанию

Международный союз конькобежцев (ISU) опубликовал изменения в зачёте серии Гран-при сезона – 2021/2022 после трёх турниров из шести.

Победительница этапа Гран-при в Турине (Италия) Анна Щербакова по дополнительным показаниям обошла чемпионку Лас-Вегаса (США) Александру Трусову. Лидерство удерживает представительница Японии Маи Михара. Она приняла участие в двух этапах из трёх, на её счету 18 очков. На втором месте идёт ещё одна россиянка, триумфатор этапа Гран-при в Ванкувере (Канада) Камила Валиева. У всех трёх россиянок – по 15 очков.

Гран-при по фигурному катанию. Женщины

Общий зачёт (после трёх этапов).

1. Маи Михара (Япония) – 18 очков (424,96 балла)

2. Камила Валиева (Россия) – 15 очков (265,08)

3. Анна Щербакова (Россия) – 15 очков (236,78)

4. Александра Трусова (Россия) – 15 очков (232,37)

5. Елизавета Туктамышева (Россия) – 13 очков (232,88)

6. Майя Хромых (Россия) – 13 очков (226,35)

7. Дарья Усачёва (Россия) – 13 очков (217,31)

10. Алёна Косторная (Россия) – 11 очков (214,54)

15. Ксения Синицына (Россия) – 7 очков (205,76)

19. Софья Самодурова (Россия) – 4 очка (180,59).

Отметим, что в финал серии выйдут шесть фигуристок. В случае равенства очков в первую очередь будут учитываться занятые места, далее – сумма баллов за программы на двух этапах. Если после этого финалистки не определятся, могут быть рассмотрены ещё пять критериев.

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