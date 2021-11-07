Эрбентраут заявил, что российских фигуристок ждёт драма в финале Гран-при и на ЧР

Член Гильдии сценаристов США Джозеф Эрбентраут предрёк российским фигуристкам «драму» в финале серии Гран-при.
Ранее на третьем этапе Гран-при в Турине (Италия) победу одержала россиянка Анна Щербакова (236,78 балла), второй стала Майя Хромых (226,35). Отметим, что первые два этапа также выиграли россиянки – Александра Трусова и Камила Валиева.
«Победный результат Анны Щербаковой в Турине примерно на 4 балла выше, чем у Туктамышевой на этапе Гран-при в Канаде и травмированной Трусовой в США. Чемпионат России (и мини-чемпионат России в финале Гран-при) будет драмой», — написал Эрбентраут в своём «твиттере».
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