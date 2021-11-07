Александра Трусова не выступит на этапе Гран-при в Токио

Российская фигуристка Александра Трусова не примет участия на этапе Гран-при в Токио (Япония).

«Трусова не полетела в Токио, она пропустит этап», — приводит слова источника ТАСС.

Напомним, на предыдущем этапе Гран-при в США 17-летняя фигуристка одержала победу. Она исполнила произвольную программу с одним четверным прыжком – лутцем. Второй стала Дарья Усачёва, которая тоже тренируется под руководством Этери Тутберидзе.

Александра Трусова является бронзовым призёром чемпионата Европы 2020, а также бронзовым призёром чемпионата мира — 2021.

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