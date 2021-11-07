Хромых: на тренировках были обнадёживающие попытки тройного акселя

Российская фигуристка Майя Хромых дала комментарий по поводу этапа Гран-при в Италии, где она заняла второе место, а также рассказала о своих тренировках.

«Соревнования прошли неплохо, сделала для себя выводы как по короткой, так и по произвольно программе. Поняла, над чем ещё нужно поработать, и в принципе я довольна результатом.



Если говорить о программе мечты на этот сезон, то это три четверных прыжка — два тулупа и сальхов. И тройной аксель в короткой программе. После Будапешта я его не тренировала, но сейчас опять планирую начать. До этого было несколько неплохих попыток, которые обнадёживали. Это технический момент, то есть там присутствовал ошибка, которую я, может быть, ещё не поняла, как исправить. Ну и наверное практики. Где-то возможно не доворачиваюсь, где-то на ногу не перехожу, нет цельного исполнения.



Я стараюсь на тренировках много прыгать тулуп, тренирую его. То, что здесь на тренировках не получалось, это, наверное, из-за того, что я была не собрана. Даже сложно объяснить, почему они не получились. В перерыве между тренировками и стартами получилось собраться. Возможно, энергия зрителей помогает. Больше сконцентрированность есть», — передаёт слова Хромых корреспондент «Чемпионата».