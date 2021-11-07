Фигуристка Майя Хромых рассказала о реакции на то, что иностранцы коверкают её фамилию

Российская фигуристка Майя Хромых рассказала, как она относится к ошибкам в произношении её фамилии со стороны иностранцев.
«Это очень забавно, потому что для них это сложная фамилия. Х, Щ, Ч — это сложные для них буквы. Я отношусь к этому спокойно. Это повод посмеяться. Обычно иностранцы называют меня просто Майя, фамилию особо не называют. На соревнованиях фамилию иногда с акцентом произносят», — передаёт слова Хромых корреспондент «Чемпионата» Екатерина Ефимова.
Также Хромых поделилась, как проводит свои выходные.
«Мои выходные — это долго спать и выпить вкусный кофе на завтрак. Дальше, может быть, какие-то планы, погулять сходить, в кино или же просто сидеть дома, играть с собакой. Всегда по-разному», — передаёт слова Хромых корреспондент «Чемпионата» Екатерина Ефимова.
- 7 ноября 2021
-
20:55
-
20:39
-
20:33
-
18:31
-
16:50
-
16:25
-
16:18
-
15:44
-
12:54
-
11:15
-
11:14
-
09:15
-
01:38
-
01:29
-
00:58
-
00:41
-
00:29
- 6 ноября 2021
-
23:47
-
23:38
-
23:33
-
23:28
-
23:06
-
22:48
-
22:30
-
21:40
-
21:20
-
21:01
-
20:49
-
20:35
-
20:15
-
20:10
-
19:55
-
19:39
-
19:30
-
19:18