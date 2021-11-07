Фигуристка Майя Хромых рассказала о реакции на то, что иностранцы коверкают её фамилию

Российская фигуристка Майя Хромых рассказала, как она относится к ошибкам в произношении её фамилии со стороны иностранцев.

«Это очень забавно, потому что для них это сложная фамилия. Х, Щ, Ч — это сложные для них буквы. Я отношусь к этому спокойно. Это повод посмеяться. Обычно иностранцы называют меня просто Майя, фамилию особо не называют. На соревнованиях фамилию иногда с акцентом произносят», — передаёт слова Хромых корреспондент «Чемпионата» Екатерина Ефимова.



Также Хромых поделилась, как проводит свои выходные.



«Мои выходные — это долго спать и выпить вкусный кофе на завтрак. Дальше, может быть, какие-то планы, погулять сходить, в кино или же просто сидеть дома, играть с собакой. Всегда по-разному», — передаёт слова Хромых корреспондент «Чемпионата» Екатерина Ефимова.