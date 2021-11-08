Журналист Лис: может, Щербакова и выглядела как уставшая старуха. Но она вернулась

Американский журналист Дэвид Лис высказался по поводу российской фигуристки Анны Щербаковой, которая стала победительницей на этапе Гран-при в Италии.
«Я всегда знал, что Щербакова не настолько одарена физически, как Косторная. Знал, что у неё нет таких умений в катании. Но у неё железная воля, дух, жажда. Она сделает всё, чтобы обойти соперников. Может, Анна и выглядела как уставшая старуха в короткой программе. Но она вернулась. Несмотря на проблемы на тренировках, она собирается и справляется с программой на выступлениях.
В короткой программе Щербакова упустила момент для отталкивания на тройной риттбергер, но моментально перестроилась и пошла на двойной тулуп. Вот почему она чемпионка. Упустила нужный каскад, но не выключилась и поборолась. Да, недополучила много баллов из-за этой ошибки, тренер недовольна, она сама недовольна. Но кое-что всё-таки зацепила. Впечатляет. Перед произвольной программой у неё была не лучшая тренировка, но в тяжёлой ситуации она показывает свой уровень», — сказал Лис на YouTube-канале TheSkatingLesson.
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