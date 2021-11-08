«Волнительные перемены». Алина Загитова обратилась к болельщикам

Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании Алина Загитова обратилась к болельщикам в «Инстаграме». Спортсменка поинтересовалась, будет ли её поклонникам интересно, если она будет чаще публиковать новости о себе.

«Всё! Решила! Хочу поделиться. В жизни сейчас происходит так много волнительных перемен — новые проекты, учёба. Я пробую себя уже более серьёзно в разных ролях. Я поняла, что, когда пишу, мысли упорядочиваются и получается разобраться с тем, что хочется, определить следующие шаги, понять, моё это решение или навязанное со стороны. Иногда, когда начинаю пост, не знаю даже, чем он закончится. Но записывать мысли в дневник что-то совсем старомодно.

Так получилось, что мой «инстаграм» вырос как-то сам собой. Росла я, и вы вместе со мной. Я никогда не продвигала аккаунт, не рекламировала его. Для меня важно, что все вы здесь — настоящие и живые. Точно нахожу здесь опору, силу. Это моё безопасное пространство.

И так как вы — мой второй дом, хочу спросить: одобрите такие новости, если буду писать больше, отвечать на вопросы? Хочу пробовать! Что думаете?», — написала Загитова, прикрепив текст к своему фото.

Посмотреть фото можно в «инстаграме» Алины Загитовой.

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